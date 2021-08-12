Odunpazarı Belediyesi'nde bütün çalışanlar sendikalı oldu
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Odunpazarı Belediyesi'nde bütün çalışanlar sendikalı oldu

Odunpazarı Belediyesi'nde bütün çalışanlar sendikalı oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Belediye İş Genel Merkez Toplu İş Sözleşmesi Genel Sekreteri Güney Demirdaş, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'a, bütün çalışanların sendikalı olmasında gereken hassasiyeti gösterdiği için teşekkür etti.

Belediye İş Genel Merkez Toplu İş Sözleşmesi Genel Sekreteri Güney Demirdaş, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'a, bütün çalışanların sendikalı olmasında gereken hassasiyeti gösterdiği için teşekkür etti.

Başkan Kurt'un makamında gerçekleşen ziyarete, Demirdaş, Belediye İş Eskişehir Şube Başkanı Kemal Azak ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ile görüşmeleri devam eden toplu iş sözleşmesi ile ilgili bir araya gelen heyet, 'emek en yüce değerdir' ilkesini kurum içerisinde benimseyip uygulayan Başkan Kurt'a teşekkür etti. Odunpazarı Belediyesi'nde sendikal örgütlenmeyi sağlayarak, bütün çalışanları sendikalı yapan çalışmaları için Başkan Kurt'u tebrik eden Demirdaş, işçi ve emekçilerin her zaman yanında olduğu için Başkan Kurt'a minnettarlığını iletti.

Emeği en yüce değer olarak kabul ettiklerini ifade eden Başkan Kurt, sendikal örgütlenmeyi teşvik eden, sendikal örgütlenmeyi esas alan bir anlayıştan geldiğini söyledi. Yaklaşan toplu iş sözleşmesine de değinen Başkan Kurt, Odunpazarı Belediyesi'nin bütçesini göz önüne alarak, emekçileri mağdur etmeyecek şekilde hareket edeceklerinin altını çizdi. Başkan Kurt, ziyaretleri için Demirdaş, Belediye Azak ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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