Odunpazarı Belediyesi Mayıs ayında 3 D Gençlik Festivali düzenleyecek

ODUNPAZARI, ESKİŞEHİR (Bültenler) - Dinleme, Diyalog, Dayanışma (3 D) Gençlik Festivali için belediye ve dernek arasında protokol imzalandı. Protokol töreninde konuşan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt: "Bu protokolün amacı, Odunpazarı Belediyesinin katılımcı demokrasi anlayışını ortaya koymak için yaptığı girişimlerden bir yenisini gerçekleştirmek" dedi.

Odunpazarı Belediyesi ile Eskişehir Avrupa Birliği Derneği, protokol imzaladı. İmzalanan bu protokol ile Odunpazarı Belediyesi ve Eskişehir Avrupa Birliği Derneği, Mayıs ayında ortaklaşa "Odunpazarı 3D (Dinleme, Diyalog, Dayanışma) Gençlik Festivali" düzenleyecek.Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un makamında gerçekleşen imza törenine Başkan Kurt ve Eskişehir Avrupa Birliği Derneği Başkanı Erhan Akdemir katıldı.

Takip eden yerel seçime kadar geçerli olacak olan protokol, iki tarafın da devam ettirmek istemesi durumunda yerel seçimi takiben yeniden imzalanacak ve bir sonraki yerel seçime kadar geçerli olacak. Protokolün geçerli olduğu süre boyunca; festival, bu yıl ve her yıl gerçekleştirilecek. İlki; 17,18 ve 19 Mayıs 2022 tarihlerinde gerçekleşecek olan "Odunpazarı 3D Gençlik Festivali, 3 gün sürecek.

FESTİVALLE ÖNYARGILARIN ORTADAN KALDIRILMASI HEDEFLENİYOR

3D; dinleme, diyalog ve dayanışmanın kısaltması olurken, 3 D Gençlik Festivali ile Eskişehir'deki siyasal aktörler arasında siyasal katılımın ve sosyal duyarlılığın arttırılmasıyla toplumun tamamını ilgilendiren ortak ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel sorunlara çözümlerin üretilmesine katkı sağlayabilecek bir platform oluşturmak amaçlanıyor. Festivalin bir diğer amacı da toplumda hoşgörüyü hâkim kılarak, sosyal– siyasal her türlü farklılığın zenginlik olarak benimsenmesi. Proje ile bireysel veya toplumsal sorunların muhataplarına doğrudan iletilebilmesi, farklı düşüncelere karşı var olabilecek önyargıların ortadan

kaldırılması; ulusal ve uluslararası demokratik yönetişim ilkelerinin hakim kılınması hedefleniyor.

"BÜTÜN ESKİŞEHİR'İ '3 D' GENÇLİK FESTİVALİMİZE DAVET EDİYORUM"

Protokol töreninde konuşan Başkan Kurt, bu protokol ile Odunpazarı Belediyesinin katılımcı demokrasi anlayışını ortaya koymak için yaptığı girişimlerden bir yenisini gerçekleştireceklerini söyledi.Mayıs ayında yapmayı planladıkları Gençlik Festivalinin bir ayağı olan tartışma ortamını yaratmanın uygulamasına geçmek istediklerini kaydeden Başkan Kurt, "Avrupa Birliği Derneğimiz bu konuda Odunpazarı Belediyesine yol gösterici olacak. Şimdiden hem Eskişehir Avrupa Birliği Derneği Başkanı Erhan Akdemir'e hem de Eskişehir Avrupa Birliği Derneğine teşekkür ediyorum. Bütün Eskişehir'i de '3 D' olarak adlandırdığımız festivalimize davet ediyorum." dedi.

"DEMOKRASİ, ÇOĞULCULUK İLE SİYASAL KATILIM KAVRAMLARI BİZİM İÇİN ÖNEMLİ"

Başkan Kurt'tan sonra söz alan Eskişehir Avrupa Birliği Derneği Başkanı Erhan Akdemir,

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'a ve bu protokolü imzalanmasında emeği olan belediye çalışanlarına teşekkür etti. Eskişehir Avrupa Birliği Derneği olarak 2019 yılından beri faaliyet gösterdiklerini vurgulayan Akdemir, "Temel amacımız Eskişehir'de Avrupa birliği değerlerinin ve farkındalığının artırılmasını sağlamak. Bu çerçeve demokrasi, çoğulculuk ile siyasal katılım kavramları bizim için önemli çalışma alanları. Bugün bu protokolü imzalayarak Odunpazarı Belediyesinin bize sunduğu imkânlarla birlikte, bu faaliyetleri hayata geçirme şansı bulacağız. O yüzden Başkan Kazım Kurt'a çok teşekkür ediyorum. Tüm Eskişehir halkını;Dinleme, Diyalog, Dayanışma (3 D) Odunpazarı Gençlik Festivalimize davet ediyoruz" diye konuştu.

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