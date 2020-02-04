Odunpazarı Belediyesi kütüphaneleri binlerce kişiye hizmet veriyor

04.02.2020 14:56 | Son Güncelleme: 04.02.2020 15:01

Kültür ve sanat alanında yaptığı çalışmalarla öne çıkan Odunpazarı Belediyesi'ne bağlı kütüphaneler binlerce kişiye hizmet veriyor.



Kütüphane ve kütüphanecilik alanında gerçekleştirdiği çalışmalarla dikkatleri üzerine çeken Odunpazarı Belediyesi, çalışmalarına devam ediyor. Binlerce kişiye hizmet veren Odunpazarı Belediyesi Kütüphaneleri, Eskişehirli kitap tutkunlarının akınına uğruyor.



Odunpazarı Belediyesi'nin kütüphanelerinde her yaştan bireylere hitap edecek kitaplar bulunuyor. Dördü açık hava kütüphanesi olmak üzere 23 kütüphane açan Odunpazarı Belediyesi, Eskişehir halkının yeni adresi oldu.



Ataol Behramoğlu Kitaplığı



265 yıllık Yağcızade Konağı'nın restore edilmesi ile oluşturulan Ataol Behramoğlu Kitaplığı akademik çalışma ve araştırmalarda da imkan sağlıyor. Ataol Behramoğlu Kitaplığı'nda eskiçağ tarihinden ortaçağ tarihine, Osmanlı tarihinden, yakın Türkiye Tarihine ve düşünce tarihine kadar birçok İngilizce, Türkçe, Rusça, Fransızca eser bulunuyor.



Odunpazarı'nın ilk çocuk kütüphanesi



Odunpazarı'nda yer alan ve Odunpazarı İlçesi'nin ilk çocuk kütüphanesi olan Atiye Aykanat Çocuk Kütüphanesi'nin üyelerinin tamamı çocuk ve gençlerden oluşuyor. Bin 300 kayıtlı üyeye sahip olan Atiye Aykanat Çocuk Kütüphanesi'nde en çok zeka ve akıl oyunları bilgilerinin yer aldığı kitaplar tercih ediliyor.



Kütüphaneler teknoloji üssü haline geldi



Odunpazarı'nın farklı mahallelerinde bulunan ve birbirinden zengin kitap koleksiyonuna sahip kütüphaneleri ile Eskişehirlilerin kişisel gelişimine katkı sağlayan Odunpazarı Belediyesi, kütüphaneleri teknoloji üssü haline dönüştürüyor. Odunpazarı Belediyesi Kütüphaneleri'nde temel bilgisayar ve internet erişimi de sağlanıyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA