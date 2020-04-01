Odunpazarı Belediyesi koronavirüse karşı teyakkuzda
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Odunpazarı Belediyesi koronavirüse karşı teyakkuzda

'Korona virüs ile Mücadele' kapsamında Covid-19 virüsüne karşı çeşitli önlemler alan Odunpazarı Belediyesi, tüm kamu kurum ve kuruluşları ile camiler, huzurevleri ve okullarda dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor.

01.04.2020 13:13 | Son Güncelleme: 01.04.2020 13:13
Odunpazarı Belediyesi koronavirüse karşı teyakkuzda

'Korona virüs ile Mücadele' kapsamında Covid-19 virüsüne karşı çeşitli önlemler alan Odunpazarı Belediyesi, tüm kamu kurum ve kuruluşları ile camiler, huzurevleri ve okullarda dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor.

Odunpazarı Belediyesi tarafından yeni tip Korona virüse yönelik tedbir çalışmaları kapsamında ilaçlama ve dezenfekte uygulamaları devam ediyor. Bu kapsamda kamusal alanlar aralıksız şekilde ilaçlanırken, Odunpazarı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ilçede bulunan; 119 okul, 82 cami, 6 huzurevi, 1 cemevi, 2 kadın sığınma evi, 18 öğrenci yurdu, 28 aile sağlığı merkezi, 36 muhtarlık ve Odunpazarı Belediyesi'ne bağlı 50 hizmet binasında dezenfekte çalışması gerçekleştirdi. Ekipler ayrıca; Eskişehir Adalet Sarayı, Eskişehir Barosu, Kurtuluş Polis Merkezi Amirliği, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Eskişehir Adalet Sarayı Ek Binası, Jandarma Askeri Gazinosu, Gömece Askeri Lojmanları, Yıldıztepe Askeri Lojmanları, İl Jandarma Komutanlığı, Merkez Komutanlığı, Astsubay Orduevi, Eskişehir Sulama Birliği Başkanlığı, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, PTT Toplama Müdürlüğü, PTT Emek Dağıtım Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler Kampüsü Aile Danışma Merkezi, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, Merkez Bankası, Tepebaşı Askerlik Şubesi, Ticaret İl Müdürlüğü, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Eskişehir 2 No'lu Açık Cezaevi, Akpınar Cezaevi Tabur Komutanlığı, Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü Müdürlüğü, Kızılay Eskişehir Şubesi, Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü, Odunpazarı Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu, Eskişehir Vergi Dairesi Başkanlığı, Eskişehir Defterdarlık ve Vergi Dairesi ile ANT Bölge Müdürlüğü'nün de aralarında bulunduğu 91 kamu kurum ve kuruluşunda dezenfekte çalışması gerçekleştirdi. Gece geç saatlere kadar devam eden çalışmalarda ekipler, çalışma yaptıkları tüm alanları Sağlık Bakanlığı ve United States Environmental Protection Agency (EPA) onaylı ithal biyosidal ürünlerle detaylı olarak temizliyor. Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri tarafından geç saatlere kadar yürütülen çalışmalarda, özel solüsyonlar kullanılıyor

"ilçemizde Korona virüs salgınına karşı gerekli tüm önlemleri alıyoruz"

Ekiplerin Odunpazarı İlçesinde yer alan, talepte bulunan tüm okullar, huzurevleri, ibadethaneler gibi ortak yaşam alanlarında dezenfekte çalışmalarına devam ettiğini belirten yetkililer, "Vatandaşlarımızın sağlığı birincil önceliğimizdir. Odunpazarı Belediyesi olarak, ilçemizde Korona virüs salgınına karşı gerekli tüm önlemleri alıyoruz. Kişisel hijyen bu dönemde çok önemli. Vatandaşlarımızdan bu dönemde bilim insanlarının çağrılarına kulak vermelerini, kişisel ve ev temizliğine dikkat ederek; evlerinde kalmalarını rica ediyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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