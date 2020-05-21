Odunpazarı Belediyesi Korona virüse karşı hasta, yaşlı ve engellilerin yanında Odunpazarı Belediyesi, yaşlı, engelli ve hasta ihtiyaç sahibi vatandaşlar için hayata geçirdiği 'Evde Banyo ve Kişisel Bakım Hizmeti' ile Covid-19'a karşı vatandaşların yardımına koşuyor.

Odunpazarı Belediyesi, yaşlı, engelli ve hasta ihtiyaç sahibi vatandaşlar için hayata geçirdiği 'Evde Banyo ve Kişisel Bakım Hizmeti' ile Covid-19'a karşı vatandaşların yardımına koşuyor.

Odunpazarı Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı "Evde Bakım Hizmetleri Birimi" çalışmalarına titizlikle devam ediyor. Gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında yaşlı, engelli ve hasta ihtiyaç sahibi vatandaşlar, sağlık ekipleri tarafından evlerinde özel yataklı banyo sistemi ile yıkanıp, kurulanıyor. Türkiye'de Covid-19 virüs salgının başladığı Mart ayından günümüze kadar, 185 vatandaşa hizmet veren Evde Banyo ve Kişisel Bakım Hizmeti, işlemlerini tek kullanımlık malzemelerle hijyenik bir şekilde yürütüyor.

Tamamen ücretsiz olan bu hizmet ile hasta, yaşlı ve engelli vatandaşların saç-sakal kesimi, tırnak kesimi ve ozonlu su ile banyo işlemleri yapıldığını belirten yetkililer, Korona virüse karşı kişisel hijyenin önemine dikkat çekti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA