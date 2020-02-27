Odunpazarı Belediyesi kandil simidi dağıttı
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Odunpazarı Belediyesi kandil simidi dağıttı

Odunpazarı Belediyesi, Regaip Kandili nedeniyle 2 farklı noktada vatandaşlara kandil simidi dağıttı.

27.02.2020 16:32 | Son Güncelleme: 27.02.2020 16:32
Odunpazarı Belediyesi kandil simidi dağıttı

, Regaip Kandili nedeniyle 2 farklı noktada vatandaşlara kandil simidi dağıttı.


Odunpazarı Belediyesi Reşadiye ve Çarşı Camii önünde kandil simidi dağıtarak, vatandaşların Regaip Kandili'ni kutladı. Kandil simdi dağıtımına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.


Odunpazarı Belediyesi'nin kandil simidi etkinliğini gelenek haline getirdiğini belirten vatandaşlar, uygulamadan memnun olduklarını söyledi. Vatandaşlar, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'a teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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