Odunpazarı Belediyesi Kadir Gecesi'nde helva dağıttı
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Odunpazarı Belediyesi Kadir Gecesi'nde helva dağıttı

Odunpazarı Belediyesi Kadir Gecesi'nde helva dağıttı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Odunpazarı Belediyesi, Kadir Gecesi nedeniyle pazar yerlerinde vatandaşlara helva dağıttı.

Odunpazarı Belediyesi, Kadir Gecesi nedeniyle pazar yerlerinde vatandaşlara helva dağıttı.

Odunpazarı Belediyesi, Kadir Gecesi nedeniyle Odunpazarı'nda kurulan 14 pazar yerinde vatandaşlara aşevi tarafından yapılan helvaları dağıttı. Sosyal mesafe ve hijyen kurallarına göre gerçekleştirilen helva dağıtımına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlara Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un selamını ve iyi dileklerini ileten belediye çalışanları, Başkan Kurt adına vatandaşların Kadir Gecesi'ni kutlayarak, dualarının kabul olmasını diledi. Kendileri için aşevi tarafından hazırlanan helvaları alan vatandaşlar, Başkan Kurt'a ve belediye çalışanlarına teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

Odunpazarı Belediyesi Kadir Gecesi'nde helva dağıttı
Odunpazarı Belediyesi Kadir Gecesi'nde helva dağıttı
Odunpazarı Belediyesi Kadir Gecesi'nde helva dağıttı
Odunpazarı Belediyesi Kadir Gecesi'nde helva dağıttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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