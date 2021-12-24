Odunpazarı Belediyesi hizmet içi eğitimlerine devam ediyor

ODUNPAZARI, ESKİŞEHİR (Bültenler) - Odunpazarı Belediyesi personellerine son olarak "Erişilebilir Kent ve Engelsiz Turizm Uygulamaları" konulu bir eğitim verdi.

Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi'nde (YKSM) gerçekleştirilen eğitim, Engelli bakım rehabilitasyon, iletişim ve erişilebilirlik uzmanı Adem Kuyumcu tarafından verildi.2 gün süren eğitimde, "Engellilik olgusuna hak temelli yaklaşım", "Sosyal desteklerde dikkat edilmesi gerekenler", "Doğru sanılar yanlışlar", "İletişimde dikkat edilmesi gerekenler", "Herkes için engelsiz ve birlikte yaşam çözümleri", "Erişilebilirlik mevzuatı", "Ulusal ve Uluslararası erişilebilirlik standartları", "Erişilebilirlik uygulamalarına yanlış ve doğru örnekler" konuları üzerinde duruldu.

Kamuda yaşanan sorunlarda ombudsmanlığın çözüm yollarından biri olduğuna değinen Kuyumcu, ombudsmanlığın idare ile vatandaş arasındaki sorunların hukuki yola gitmeden çözüm merkezi olduğunu kaydetti. Ombudsmanlığın bir hak arama kurumu olduğunu belirten Kuyumcu, "TBMM'ye bağlıdır. Devleti devlet adına denetleyen kurumdur. Biri size geldi, çözemiyorsanız ombudsmanlık kurumuna yönlendirin. İnternetten online başvuru yapılabilir" dedi.Eğitimde özellikle, hak temelli uygulamalara ve erişilebilirlik hususuna çözümler sunan içeriklere ve doğru iletişim konularına değinildi.

Yetkililer, belediye personeline yönelik hizmet içi eğitimlerin devam edeceğini belirtti.

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