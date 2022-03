Odunpazarı Belediyesi Haber : Selime Uludağ "Kazım Başkan bize balık vermek yerine balık tutmayı öğretti"

ODUNPAZARI, ESKİŞEHİR (Bültenler) - Selime Uludağ : "Kazım Başkan bize balık vermek yerine balık tutmayı öğretti"Parasını kazanan, kendine güvenerek ayakları sağlam yere basan kadınlar için çalışmalarını sürdüren Odunpazarı Belediyesi, bu atölyeler sayesinde kadınlara balık vermek yerine, kadınların balık tutmayı öğrenmesini sağlıyor. Odunpazarı Belediyesinin atölyelerinde balık tutmayı öğrenen kadınlardan biri de Selime Uludağ. Selime Uludağ, 40 yaşında iş hayatına katılmış, 50'li yaşlarında da hayalini gerçekleştirmiş örnek kadın profillerinden biri. 75. Yıl Mahallesinde bulunan Odunpazarı Belediyesi Selami Vardar Halk Merkezinde açılan aşçılık ve pastacılık atölyelerine 2'şer dönem giden Uludağ, 1 yıl sonra da hayalini gerçekleştirerek 75. Yıl Mahallesine "Mare" adını verdiği bir pastane açmış. Selime Uludağ ile hayallerini, katıldığı atölyeleri ve 'Mare'yi konuştuk.

Selime Uludağ 57 yaşında. 40 yaşında çalışmaya karar vermiş ve bir pastanede çalışmaya başlamış. "Çocuklarım büyüdü, çalışmam gerektiğini düşündüm. 40 yaşından sonra 8 sene pastanede çalıştım. Sonra o çalıştığım pastaneye evden pastalar yapıp, götürdüm" diyor. Eşi emekli olunca da 'bıraktım bu işleri' diyerek, 75. Yıl Mahallesinde bulunan Odunpazarı Belediyesi Selami Vardar Halk Merkezindeki aşçılık ve pastacılık atölyesine katılmış. "2 dönem pastacılık 2 dönem de aşçılık atölyesine gittim" diyen Uludağ, 1 yıl sonra da 75. Yıl Mahallesinde 'Mare' adını verdiği pastanesini açmış.

PASTACILIK İLE İLGİLİ BÜTÜN DETAYLARI ÖĞRETTİLER

"Halk merkezinde hocalarımız bize pastacılık ile ilgili bütün detayları gösterdi. Benim de hayalimde pastane açmak vardı. Bu nedenle de daha çok çaba gösterdim. İlk açtığımızda ustalarımızda yoktu. Yaparız bu işi dedik ve başladık" sözleri ile anlatıyor, 'Mare'nin başlangıcını. İşler iyi gidince, işe ustalar alarak devam etmişler. 3 usta çalışıyor 'Mare' de, bu ustalardan sadece biri erkek, çoğunlukla kadınlarla çalışmayı tercih etmişler. "Burayı

kardeşimin eşi ile birlikte yürütüyoruz. 2 kadın, birlikte açtık. 75. Yıl Mahallesinde böyle bir yer yoktu. İşlerimiz iyi gidince usta aldık. Şimdi ben varım, kardeşimin eşi var, gelinim var, ustalarımız var. 3 ustamız var, onlardan da sadece 1'i erkek. Diğerleri kadın. Beraber çalışıyoruz" diyor Uludağ. 1 fırınla başladıkları yolculuklarına, şimdi 3 fırınla devam ediyorlarmış. Uludağ, atölyelerde öğrendiklerini pastanede uyguluyormuş, bunu da şu sözlerle anlatıyor: "Pastacılık ve aşçılık kursunda öğrendiklerimi burada uyguluyorum. Burada, hocalarımızdan gördüklerimizden, onların tariflerinden birçok ürün çıkarıyoruz."

ÖĞRENDİĞİNİ ÜRETMEK DAHA KIYMETLİ

Odunpazarı Belediyesinin kadınlara "balık vermek yerine, balık tutmayı öğrettiğini vurguluyor Uludağ, öğrenip de üretmenin daha değerli olduğunun da altını çiziyor. "Sana hazır sunulması yerine, öğrendiğini üretmek daha kıymetli. Biz şimdi belediyenin kurslarında öğrendiklerimizi uyguluyoruz. Buradaki çoğu ürün, o kurslarda öğrendiklerimden" diye devam ediyor sözlerine.

Sohbete 'Mare'nin işleriyle devam ediyoruz. İşlerin iyi olduğunu söylüyor. "Hayatımızı sürdürüyoruz. Burada kadınlar olarak üretiyoruz. Bu da bize katkı sağladı. 21 senedir, burada oturuyoruz. Herkesi tanıyoruz. Onlar da bizi tanıyor. Onun da katkısı oldu" diyor. Selime Uludağ, aynı zamanda yine Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un destekleri ile kurulan Odunpazarı Kadın Girişimi Üretimi ve İşletmesi Kooperatifi üyesi. pandemi öncesinde Odunpazarı Belediyesi etkinliklerinin ikramlıklarını da o yapıyormuş, "Pandemi nedeniyle etkinlikler olmayınca o kaldı ama ben hala kooperatife üyeyim.Pandemi kalkarsa devam ederiz" diye de sözlerine ekliyor.

BİZİMLE HER ZAMAN İLGİLENDİ

Kazım Kurt'un kadınlara verdiği desteğe de değiniyor Uludağ. Başkan Kurt'un her zaman kadınların yanında olduğunu vurguluyor ve devam ediyor: "Kazım Başkana gidiyoruz, konuşuyoruz. Bizimle her zaman ilgilendi. Sorunlarımızla ilgileniyor. Bize her zaman destek veriyor. Bu işe başlarken de Başkanımızın bize çok katkıları oldu."

