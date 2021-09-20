Odunpazarı Belediyesi Haber: Çocuklar Odunpazarı'nda mutlu - Haberler
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Odunpazarı Belediyesi Haber: Çocuklar Odunpazarı'nda mutlu

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Odunpazarı Belediyesi Haber: Çocuklar Odunpazarı'nda mutlu

Odunpazarı Belediyesi, Eksi 25 Derneği ile birlikte Kadir Akkaş Halk Merkezi'nde çocuklar için etkinlikler düzenledi.

"Kadınları ve çocukları ile mutlu bir Odunpazarı" için çalışmalarını sürdüren Odunpazarı Belediyesi ile çocuklara yönelik hak temelli ve çocukları güçlendirmek için yaptığı çalışmalarıyla bilinen Eksi 25 Derneği çocuklar için atölye çalışmaları düzenledi. Üniversite Evleri'nde bulunan yapımı yeni tamamlanan Kadir Akkaş Halk Merkezi'ndedüzenlenen atölye çalışmalarına çok sayıda çocuk katıldı.

Çeşitli yaş gruplarındaki çocuklar için, bahçe oyunları, kozalaklamaca, yaratıcı yazma oyunları, hama boncuk, quilling tekniği ile kâğıt katlama atölye çalışmalarının yapıldığı etkinlikler alanında uzman eğitmenler tarafından gerçekleştirildi. TANAP tarafından Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları (SEIP) kapsamında finanse edilen Eksi 25 Derneği ile Odunpazarı Belediyesi'nin işbirliği ile yapılan etkinlikler devam edecek.

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