Odunpazarı Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'nden önemli uyarı!

ODUNPAZARI, ESKİŞEHİR (Bültenler) - Bu hayvanların, Bakanlık bünyesinde oluşturulan komisyon tarafından tehlike arz eden hayvanlar olarak belirlendiğine dikkat çeken Geçici Hayvan Bakımevi,14 Temmuz 2021 tarihi öncesinde sahiplenilmiş tehlikeli ırkların, 14 Ocak 2022 tarihine kadar kısırlaştırılarak kayıt altına alınması kaydıyla sahiplerince bakılmasına imkan sağlanacağını vurguladı. 7332 sayılı 'Hayvanları Koruma Kanunu İle Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 14 Temmuz 2021 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği hatırlatan Odunpazarı Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi Yetkilileri, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereğince; Pitbull Terrier, Japanese Tosa, Dogo Argentino, Fila Brasilerio, AmericanStaffordshire, Amerikan Bully türlerini üretmenin, sahiplenmenin, sahiplendirmenin, barındırmanın, beslemenin, takas etmenin, sergilemenin, hediye etmenin ve bunların ülkemize girişini, satışını, reklamını yapmanın yasaklandığını duyurdu. Geçici Hayvan Bakımevi yetkilileri, bu tür ve ırk köpeklerin bakanlık bünyesinde ilgili kurum ve kuruluşların temsilcilerinden oluşturulan komisyon tarafından tehlike arz eden hayvanlar olarak belirlendiğine dikkat çekti.

SON TARİH 14 Ocak 2022!

14 Temmuz 2021 tarihi öncesinde sahiplenilmiş tehlikeli ırkların, 14 Ocak 2022 tarihine kadar kısırlaştırılarak kayıt altına alınması kaydıyla sahiplerince bulundurulmasına imkan sağlanacağını vurgulayan yetkililer, "14.07.2021 tarihinden önce sahiplenmiş olanlar,

14.01.2022 tarihine kadar kısırlaştırmak ve bakanlık veri tabanına kayıt altına aldırmak, ölenlerin ise kayıttan düşürülmesini sağlamak zorundadır. Tehlike arz eden bu ırk köpeklere sahip olanlar, bu hayvanların karneleri, çip numaraları ve kısırlaştırma epikriz raporları ile ilçe tarım müdürlüklerinde kayıt altına aldırmaları gerekmektedir. 14.01.2022 tarihinden sonra, kısırlaştırılan ve kayıt altına alınan bu hayvanlar, kayıt belgesiz, ağızlıksız ve tasmasız olarak dolaştırılamaz, halkın yoğun olarak bulunduğu yerler ile çocuk oyun alanları ve parklarına sokulamaz. Ağızlıksız ve tasmasız halkın yoğun olarak bulunduğu yerlere ve çocuk oyun alanları ve parklara sokanlara 14.982 TL (On dört bin dokuz yüz seksen iki Türk Lirası) idarî para cezası verilir. Yasaklara aykırılığın tekrarı halinde idari para cezası ikiye katlanır, hayvanlara el konulur. Bu hayvanların sokağa terki halinde hayvan sahibine 40.860 TL (Kırk bin Sekiz yüz Altmış Türk Lirası) idari para cezası verilecektir" dedi.

LÜTFEN SÜREYİ KAÇIRMAYIN

14.07.2021 tarihinden önce sahiplenilmiş olan bu hayvanları kısırlaştırmak, bakanlık veri tabanına kaydettirmek ve ölenlerin kayıttan düşürülmesi için son tarihin 14 Ocak 2022 olduğunun altını çizen Odunpazarı Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi Yetkilileri, hayvan sahiplerine çağrıda bulunarak "Lütfen süreyi kaçırmayın" diye konuştu.

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