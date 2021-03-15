Odunpazarı Belediyesi Erkek Atletizm Takımı Türkiye Şampiyonu oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Odunpazarı Belediyesi Erkek Atletizm Takımı Türkiye Şampiyonu oldu

15.03.2021 12:20 | Son Güncelleme: 15.03.2021 12:51
Odunpazarı Belediyesi Erkek Atletizm Takımı Türkiye Şampiyonu oldu

Odunpazarı Belediyesi Erkek Atletizm Takımı, Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen 'Belediyeler Yarışıyor Atletizm Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye Şampiyonu oldu.

Odunpazarı Belediyesi Erkek Atletizm Takımı, Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen 'Belediyeler Yarışıyor Atletizm Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye Şampiyonu oldu.

Odunpazarı Belediyesi Atletizm takımı, başarıya doymuyor. Son olarak, Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) tarafından İstanbul'da düzenlenen 'Belediyeler Yarışıyor Atletizm Türkiye Şampiyonası'na katılan Odunpazarı Belediyesi Erkek Atletizm Takımı, Türkiye Birincisi oldu. 60 m, 400 m, 1500 m, uzun atlama, gülle atma, yüksek atlama olmak üzere 6 branştan toplamda 41 puan alarak Türkiye Şampiyonu olan erkek takımı, ödüllerini kendilerine her zaman destek veren Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'a hediye etti.

Sporcuları başarılarından dolayı tebrik eden Başkan Kurt, "Sporcularımız bizi her zaman, her yerde gururlandırıyor. Onlara sonsuz teşekkürlerimi sunuyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - ESKİŞEHİR

Odunpazarı Belediyesi Erkek Atletizm Takımı Türkiye Şampiyonu oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Ayşe Keşir Hulusi Akar Pervin Buldan Süleyman Soylu
Magazin Birol Güven Ayşegül Çınar Rasim Öztekin İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Mesut Özil Metin Oktay Ersun Yanal Cüneyt Çakır
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Odunpazarı Belediyesi Erkek Atletizm Takımı Türkiye Şampiyonu oldu - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.3.2021 12:55:35. #1.14#
title