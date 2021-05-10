Odunpazarı Belediyesi bu bayramda şeker ve çikolataları çocukların kapısına götürdü
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Odunpazarı Belediyesi bu bayramda şeker ve çikolataları çocukların kapısına götürdü

Odunpazarı Belediyesi bu bayramda şeker ve çikolataları çocukların kapısına götürdü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi, tam kapanma nedeniyle bayramda şeker toplamaya çıkamayan çocukların şekerlerini kapılarına götürüyor.

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi, tam kapanma nedeniyle bayramda şeker toplamaya çıkamayan çocukların şekerlerini kapılarına götürüyor.

Belediye çalışanları, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un talimatı ile kırsal mahallerde yaşayan çocuklara, çocuklar için özel hazırlanan içinde çeşitli şekerlerin ve çikolataların olduğu paketler dağıtıyor. 'Şekerim Kapımda' sloganı ile gerçekleşen çalışmada, belediye çalışanları mahalle mahalle gezerek çocuklara şeker paketlerini ulaştırıyor.

Odunpazarı'nda bulunan köyden mahalleye dönen 50 kırsal mahalleye giden belediye çalışanları, çocuklara Başkan Kurt'un iyi dileklerini ileterek çocukların Ramazan Bayramı'nı kutluyor. Kendileri için özel olarak hazırlanan içinde çeşit çeşit çikolata ve şekerlerin olduğu paketleri alan çocukların mutluluğu ise adeta gözlerinden okunuyor. Çocuklar, kendilerini unutmayan Başkan Kurt'a teşekkür etti.

Odunpazarı Belediyesi, tam kapanma nedeniyle şeker toplamaya çıkamayan çocuklara, içinde çeşitli şekerlerin ve çikolataların olduğu paketler dağıtıyor. - ESKİŞEHİR

Odunpazarı Belediyesi bu bayramda şeker ve çikolataları çocukların kapısına götürdü
Odunpazarı Belediyesi bu bayramda şeker ve çikolataları çocukların kapısına götürdü
Odunpazarı Belediyesi bu bayramda şeker ve çikolataları çocukların kapısına götürdü
Odunpazarı Belediyesi bu bayramda şeker ve çikolataları çocukların kapısına götürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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