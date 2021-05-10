Odunpazarı Belediyesi bu bayramda şeker ve çikolataları çocukların kapısına götürdü
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Odunpazarı Belediyesi bu bayramda şeker ve çikolataları çocukların kapısına götürdü

Odunpazarı Belediyesi bu bayramda şeker ve çikolataları çocukların kapısına götürdü
Bültenler - Haberler | Güncel

'Şekerim Kapımda' sloganı ile gerçekleşen dağıtımlarda, belediye çalışanları kırsal mahallelere giderek, çocuklara kendileri için özel hazırlanan paketleri takdim ediyor.

Bayram demek, en güzel en temiz elbiselerini giyinen çocukların şeker toplamak için kapımızı çalmasıdır. Ne yazık ki koronavirüs salgını nedeniyle tam kapanmaya gittiğimiz bu Ramazan Bayramı'nda çocuklar, şeker toplamaya çıkamayacak. Çocukların şeker tadında, rengarenk bir bayram geçirmesini isteyen Odunpazarı Belediyesi, Belediye Başkanı Kazım Kurt'un talimatı ile çocuklara çikolata paketi dağıtmaya başladı.

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi, tam kapanma nedeniyle bayramda şeker toplamaya çıkamayan çocukların, şekerlerini kapılarına götürüyor. Belediye çalışanları, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un talimatı ile kırsal mahallerde yaşayan çocuklara, çocuklar için özel hazırlanan içinde çeşitli şekerlerin ve çikolataların olduğu paketler dağıtıyor. 'Şekerim Kapımda' sloganı ile gerçekleşen çalışmada, belediye çalışanları mahalle mahalle gezerek çocuklara şeker paketlerini ulaştırıyor.

Odunpazarı'nda bulunan köyden mahalleye dönen 50 kırsal mahalleye giden belediye çalışanları, çocuklara Başkan Kurt'un iyi dileklerini ileterek çocukların Ramazan Bayramı'nı kutluyor. Kendileri için özel olarak hazırlanan içinde çeşit çeşit çikolata ve şekerlerin olduğu paketleri alan çocukların mutluluğu ise adeta gözlerinden okunuyor. Çocuklar, kendilerini unutmayan Başkan Kurt'a teşekkür etti.

Odunpazarı Belediyesi, tam kapanma nedeniyle şeker toplamaya çıkamayan çocuklara, içinde çeşitli şekerlerin ve çikolataların olduğu paketler dağıtıyor.

Kaynak: Bültenler

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