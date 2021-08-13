Odunpazarı Belediyesi bir yeni Oyunpazarı Kreş ve Gündüz evini daha hizmete sunuyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Odunpazarı Belediyesi bir yeni Oyunpazarı Kreş ve Gündüz evini daha hizmete sunuyor

Odunpazarı Belediyesi bir yeni Oyunpazarı Kreş ve Gündüz evini daha hizmete sunuyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Odunpazarı Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü; çocukların bilimsel, kaliteli bir okul öncesi eğitim alması için yeni Oyunpazarları ve oyuncak kütüphaneleri açmayı sürdürüyor.

-OSMANGAZİ MAHALLESİ'NE OYUNPAZARI KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIMEVİ

Odunpazarı Belediyesi, Ihlamurkent ve Kurtuluş'tan sonra Osmangazi Mahallesi'ne de Oyunpazarı Kreş ve Gündüz Bakımevi açmaya hazırlanıyor. Osmangazi Mahallesi Çimenli Sokak No: 18 adresinde bulunan Odunpazarı Belediyesi Osmangazi Oyunpazarı Kreş ve Gündüz Bakımevi'nde çalışmalar tamamlandı. Ön kayıtla öğrenci alacak olan Osmangazi Oyunpazarı Kreş ve Gündüz Bakımevi için ön kayıtlar, 16 Ağustos 2021 Pazartesi günü başlıyor.

OKUL HAYATINA HAZIRLANIYORLAR

Bilimsel, kaliteli, eşit ve ulaşılabilir eğitimin her çocuğun hakkı olduğunu savunan Odunpazarı Belediyesi'ne bağlı kreşlerde her sınıfta okul öncesi eğitim almış öğretmen bulunuyor. Çocukların bedensel ve ruhsal sağlıklarını korumak ve geliştirmek, temel beceri ve

alışkanlıklar kazandırmak amacıyla hareket ve oyun temelli olarak verilen eğitim sayesinde

çocuklar, rahat ve mutlu bir ortamda yeteneklerini geliştirme fırsatı yakalıyorlar.

Oyunpazarı Kreş ve Gündüz Bakımevlerinde gerçekleştirilen etkinlikler ise sınıflarda plan-program dâhilinde, çocukların yaş grupları da dikkate alınarak sürdürülüyor. 3-6 yaş grubu öğrencilerin araştırma, inceleme, problem çözme, yaratıcılık, iletişim ve motor kas gelişimlerini destekleyici; doğaya ve insana saygılı, empatik düşünce sistematiğine sahip bireyler olarak yetişmeleri için çaba harcanıyor. Çocukların farklı alanlara ilgilerini arttırmak için konuk yazarlarla söyleşiler, doğa ve müze gezileri düzenleniyor. Tiyatro etkinliklerine katılımları sağlanan çocuklar, spor salonunda da spor yapıyor. Odunpazarı Belediyesi'nin Oyunpazarı Kreş ve Gündüz Bakımevlerinde çocuklar, ilk arkadaşlıklarını kuruyor, paylaşmayı öğreniyor. Aldıkları eğitim sayesinde de okul hayatına emin adımlarla hazırlanıyorlar.

Kaynak: Bültenler

Son Dakika | Apartman merdiveninde göğsünden vurulmuş olarak ölü bulundu
Son Dakika | Apartman merdiveninde göğsünden vurulmuş olarak ölü bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk İlham Aliyev Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Ece Üner Şeyma Subaşı Şahan Gökbakar Berdan Mardini
Spor Mesut Özil Fatih Terim Lionel Messi Alex Teixeira Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Odunpazarı Belediyesi bir yeni Oyunpazarı Kreş ve Gündüz evini daha hizmete sunuyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.8.2021 11:46:59. #1.14#

title