Odunpazarı Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi kuruldu
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Odunpazarı Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi kuruldu

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Odunpazarı Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi kuruldu

Odunpazarı Belediyesi, afet durumlarına hazırlıklı olmak için arama kurtarma ekibi kurdu.

Odunpazarı Belediyesi, afet durumlarına hazırlıklı olmak için arama kurtarma ekibi kurdu. Odunpazarı Belediyesi Arama Kurtarma Ekibine (OBAK) Eskişehir Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) tarafından verilen kentsel arama kurtarma eğitiminin teorik ve saha eğitimleri gerçekleştirildi.

Odunpazarı Belediyesi, deprem başta olmak üzere olası afet durumlarına hazırlıklı olmak için çalışmalarını sürdürüyor. Olası bir afete hazırlıklı olmak için Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un talimatı ile Odunpazarı Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (OBAK) kuruldu. Odunpazarı Belediyesi ve bağlı birimlerde görev yapan personellerden oluşan OBAK, eğitimlerine başladı.

Eğitimler AFAD eğitmenleri tarafından veriliyor

Ekibe ilk eğitimler Eskişehir AFAD eğitmenleri tarafından veriliyor. AFAD'ın uzman ekipleri tarafından verilen eğitimlerde OBAK gönüllülerine teorik, tatbiki, bilgi ve becerileri ile fiziki kabiliyetlerini arttırıcı ve göreve her an hazırlıklı bulunmalarını sağlamak için hazırlanan eğitici programlar uygulanıyor. Savaşta, afetlerde, büyük yangınlarda ve önemli kazalarda; arama, kurtarma, ilkyardım ve sosyal yardım hizmetlerini vermeyi amaçlayan OBAK, eğitimler tamamlandıktan sonra göreve hazır olacak.

Başkan kurt: "Hayat kurtarmak için ekibimizi kurduk"

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt afetlere karşı hazırlıklı olduklarını belirtip, "İlimizde, bölgemizde ve hatta ülkemizin herhangi bir yerinde afet durumlarında arama-kurtarma çalışmalarına katkı sağlamak, hayat kurtarmak için ekibimizi kurduk ve bu arkadaşlarımız uzman ekipler tarafından eğitimler almaya başladılar. Arama Kurtarma personelimiz bir hafta süren ilk eğitimlerini çeşitli alanlarda aldı. Eğitimler belli aralıklarla ekip tam anlamıyla profesyonel olana kadar devam edecek. Umarım herhangi bir afet yaşamayız ama her zaman hazır olmak gerekiyor. En acil durumlarda, halihazırda bir arama kurtarma ekibi ile vatandaşlarımızın zor anlarında yanlarında olabileceğiz" dedi. - ESKİŞEHİR

Odunpazarı Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi kuruldu
Odunpazarı Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi kuruldu
Odunpazarı Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi kuruldu
Odunpazarı Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi kuruldu
Odunpazarı Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi kuruldu
Odunpazarı Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi kuruldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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