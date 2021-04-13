Odunpazarı Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi, kuruldu

Odunpazarı Belediyesi Arama Kurtarma Ekibine Eskişehir Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı tarafından verilen kentsel arama kurtarma eğitiminin teorik ve saha eğitimleri gerçekleştirildi.

OBAK eğitimlere başladı

Odunpazarı Belediyesi, afet durumlarına hazırlıklı olmak için arama kurtarma ekibi kurdu.

EKİP BELEDİYE PERSONELİNDEN OLUŞTURULDU

Odunpazarı Belediyesi, deprem başta olmak üzere olası afet durumlarına hazırlıklı olmak için çalışmalarını sürdürüyor. Olası bir afete hazırlıklı olmak için Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un talimatı ile Odunpazarı Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (OBAK) kuruldu. Odunpazarı Belediyesi ve bağlı birimlerde görev yapan personellerden oluşan OBAK, eğitimlerine başladı.

EĞİTİMLER AFAD EĞİTMENLERİ TARAFINDAN VERİLİYOR

Ekibe ilk eğitimler Eskişehir AFAD eğitmenleri tarafından veriliyor. AFAD'ın uzman ekipleri tarafından verilen eğitimlerde OBAK gönüllülerine teorik, tatbiki, bilgi ve becerileri ile fiziki kabiliyetlerini arttırıcı ve göreve her an hazırlıklı bulunmalarını sağlamak için hazırlanan eğitici programlar uygulanıyor.

Savaşta, afetlerde, büyük yangınlarda ve önemli kazalarda; arama, kurtarma, ilkyardım ve sosyal yardım hizmetlerini vermeyi amaçlayan OBAK, eğitimler tamamlandıktan sonra göreve hazır olacak.

BAŞKAN KURT: "HAYAT KURTARMAK İÇİN EKİBİMİZİ KURDUK"

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt afetlere karşı hazırlıklı olduklarını belirtip, "İlimizde, bölgemizde ve hatta ülkemizin herhangi bir yerinde afet durumlarında arama-kurtarma çalışmalarına katkı sağlamak, hayat kurtarmak için ekibimizi kurduk ve bu arkadaşlarımız uzman ekipler tarafından eğitimler almaya başladılar. Arama Kurtarma personelimiz bir hafta süren ilk eğitimlerini çeşitli alanlarda aldı. Eğitimler belli aralıklarla ekip tam anlamıyla profesyonel olana kadar devam edecek. Umarım herhangi bir afet yaşamayız ama her zaman hazır olmak gerekiyor. En acil durumlarda, hâlihazırda bir arama kurtarma ekibi ile vatandaşlarımızın zor anlarında yanlarında olabileceğiz." dedi.

Kaynak: Bültenler