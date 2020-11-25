Odunpazarı Belediye Meclisinin "yeni içkili mekanlar ruhsatı" kararı mahkemeye taşındı
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Odunpazarı Belediye Meclisinin "yeni içkili mekanlar ruhsatı" kararı mahkemeye taşındı

25.11.2020 12:45 | Son Güncelleme: 25.11.2020 12:45
Odunpazarı Belediye Meclisinin

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi Meclisinin kasım ayı toplantısında oy çokluğuyla kabul edilen yeni alkollü mekanlara ruhsat verilmesine ilişkin kararın iptali ve yürütmenin durdurulması için Eskişehir İdare Mahkemesine başvuruda bulunuldu.

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi Meclisinin kasım ayı toplantısında oy çokluğuyla kabul edilen yeni alkollü mekanlara ruhsat verilmesine ilişkin kararın iptali ve yürütmenin durdurulması için Eskişehir İdare Mahkemesine başvuruda bulunuldu.

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, Eskişehir İdare Mahkemesi önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, daha önceden de içkili bölgelerin belirlenmesine ilişkin kararların alındığını ancak bunların tamamının iptal edildiğini belirtti.

Toplumun vicdanıyla bağdaşmayan kararların yargıdan döndüğünü dile getiren Çalışkan, şunları söyledi:

"AK Parti olarak, hemşehrilerimizin oturduğu okullar bölgesinin içerisinde bulunduğu bu alanlarda içkili yerlerin belirlenmesine karşıyız. Belediye başkanı, belediye başkanlarının tamamı çok meraklıysalar kendi oturdukları evlerinin altlarını içkili alan olarak belirlesinler. Bir örnek teşkil ederek bize anlatsınlar ancak kendileri için yapılamasını istemediği hiçbir şeyi özellikle temsil ettikleri Eskişehirliler için istemesinler. Kararlar sivil toplum, eğitim kuruluşlarıyla, siyasi partilerle istişare etmek suretiyle alınmalı. Biz, Odunpazarı Belediye Başkanına şunu söylüyoruz; gelin bu inadınızdan vazgeçin çünkü bu inat size fayda sağlamayacağı gibi kamuoyu nezdinde mahkum edilmenize sebebiyet verecek. Sadece dava da değil. Biz bu davayı kazanacağımıza inanıyoruz. Böyle bir kararın kamu vicdanını yaraladığını belirtiyorum."

AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Ali Acar da CHP'li meclis üyeleri tarafından oy çokluğuyla 6 Kasım'da hukuka ve aile düzenine aykırı bir şekilde karar alındığını belirterek, "Eskişehirli vatandaşlarımızın görüşlerini de dikkate alarak AK Parti Odunpazarı Meclis Grubu adına AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanlığı olarak Odunpazarı Belediye Meclisinin CHP'li meclis üyeleri tarafından oy çokluğuyla alınan kararının iptali ve yürütmenin durdurulması için Eskişehir İdare Mahkemesine dava açmış bulunmaktayız. İnanıyoruz ki mahkemeler, milletimizin vicdanı olacaktır." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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