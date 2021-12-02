Odunpazarı 5 çuvala kadar molozları ücretsiz topluyor

ODUNPAZARI, ESKİŞEHİR (Bültenler) - ekipleri, ev veya işyerlerinde yapılan tadilatlar sonrasında çıkan hafriyat ve molozları bulundukları yerden alarak çevre kirliliğinin önüne geçiyor.

Ekiplere bildirilen tadilat atıkları, 5 çuvala kadar ücretsiz olarak toplanıyor. 5 çuvalı geçen tadilat atıkları ise Odunpazarı Belediye Meclisinin kararı doğrultusunda ücret karşılığında alınarak bertaraf tesislerine götürülüyor.

Konu ile ilgili açıklama yapan yetkililer, çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirterek, "Vatandaşların, belediyemize müracaat etmeleri durumunda, 5 çuvalın altındaki hafriyat ve moloz atıklarını ücretsiz olarak; 5 çuvalı geçen atıkları ise belirli bir ücret karşılığında alıyoruz. Odunpazarı Belediyesi olarak yaşadığımız alanların daha temiz bir görünüme sahip olmasını sağlamayı amaçlıyoruz" dedi.

Odunpazarı Belediyesi sınırları içinde bulunan çuvallanmış olan hafriyat ve moloz atıklarının alınması için mesai saatleri içerisinde 0 (222) 250 43 46 numaralı telefonu arayabilir veya 0 (552) 250 43 46 Numaralı WhatsApp hattından Odunpazarı Belediyesi Alo Atık Hattı'na ulaşabilirsiniz.

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