Odunlukta Tadilat Yaparken Bulduğu Keseden, 308 Parça Tarihi Eser Çıktı
Niğde'de yaşayan adam evinin yanındaki odunlukta tadilat yaptırırken, bir kesenin içinde 308 parça tarihi eserden oluşan define buldu.
Niğde'de Niyazi E., evinin yanındaki odunlukta tadilat yaptırırken bulduğu kesenin içinden çıkan 308 parça tarihi eserden oluşan define buldu. Niyazi E., bulduğu tarihi eserleri müzeye teslim etti.
KESENİN İÇİNDEN 308 PARÇA TARİHİ ESER ÇIKTI
Bor ilçesine bağlı Armutlu Mahallesi'nde oturan Niyazi E. müstakil evinin yanındaki odunlukta tadilat yaptırırken, kazılan bir alanda kese buldu. Kesenin içinden 308 parça sikke, küpe, yüzükten oluşan tarihi eser çıktı.
TARİHİ ESERLERİ MÜZEYE TESLİM ETTİ
Niyazi E., bulduğu tarihi eserleri Niğde Müzesi'ne götürerek teslim etti.
YORUMLAR (12)
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EGER DEVLET BULUNAN DEFINEIN DEGERININ EN AZ YÜZDE 60 VERSE HIC BIR TARIHI ESERIMIZ YURT DISINA CIKMAZ DIREK DEVLET ALR SERGILERDEN ZATEN KAZANCINI FAZLASI IOLE CIKARMAKTA YAHU BU MILLETE VERIN PARA SONUCTA BÜYÜK BIR COGUNLUGU PIYASADA VERGI OLARAK DEVLETIN KASASINE YINE GERI GIRIYORCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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niğdeden adam çıkarCevap Yaz Yayından Kaldır
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bi güzel yerler onları şimdi .ben olsam vermemzdim,Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Teslim etti tebrik ederim de devlet ne verdi? Tarihi kısmıyla devlet maddi kısmıyla vatandaş mağdur edilmemeli..Cevap Yaz 8 1 Yayından Kaldır
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ALLAHın bilinmedik ne hazineleri vardır daha yer altında...Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır