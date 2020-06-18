Odunlukta korkutan yangın Odunlukta korkutan yangın Gaziantep'in Nizip ilçesinde odunluk alanda meydana gelen yangın korkuya neden olurken, yangın evlere sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Odunlukta korkutan yangın

GAZİANTEP - Gaziantep'in Nizip ilçesinde odunluk alanda meydana gelen yangın korkuya neden olurken, yangın evlere sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın Gaziantep'in Nizip ilçesi Belkıs Mahallesi'nde kalıp tahtalarının bulunduğu boş bir alanda bilinmeyen bir sebeple meydana geldi. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, Yangını çevre binalarına sıçramadan kontrol altına aldı.

Kaynak: İHA