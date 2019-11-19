19.11.2019 15:54 | Son Güncelleme: 19.11.2019 15:59

Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Harmanardı (Tilek) köyünde odunlukta çıkan yangın korkuttu.



Edinilen bilgiye göre, Besni'ye bağlı Harmanardı Köyünde Yasin Göğüş'e ait evin odunluğunda bilinmeyen nedenlerden dolayı yangın çıktı. Yangın, rüzgarında etkisi ile evin çatısına sıçradı. Köylüler kendi çabaları ile yangını söndürmede yetersiz kalınca durum İtfaiyeye bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen Besni Belediyesi İtfaiye ekipleri yangını müdahale ederek yangını söndürdü.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA