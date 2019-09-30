30.09.2019 17:14

Adıyaman'da, bir binanın odunluğunda meydana gelen odunluk yangını paniğe neden oldu.



Edinilen bilgilere göre, Turgut Reis Mahallesi 147 Sokak içerisinde bulunan bir binanın bahçesindeki odunlukta bilinmeyen nedenlerden dolayı yangın meydana geldi. Çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucunda yangını söndürdü. Meydana gelen olayda odunlukta maddi hasar meydana geldi.



Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA