Odunluk yangını korkuttu

07.01.2020 16:19 | Son Güncelleme: 07.01.2020 16:24

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde odunlukta çıkan yangın binaya sıçramadan söndürüldü.



Olay, Kahta ilçesi Menderes Mahallesinde meydana geldi. Hamdi Sekü'ye ait evin bahçesinde bulunan odunlukta bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanları ve alevleri gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.



Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın binaya sıçramadan söndürüldü. Yangında maddi hasar meydana gelirken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA