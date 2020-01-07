Odunluk yangını korkuttu
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Odunluk yangını korkuttu

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde odunlukta çıkan yangın binaya sıçramadan söndürüldü.

07.01.2020 16:19 | Son Güncelleme: 07.01.2020 16:24
Odunluk yangını korkuttu

'ın ilçesinde odunlukta çıkan yangın binaya sıçramadan söndürüldü.


Olay, Kahta ilçesi Mahallesinde meydana geldi. Hamdi Sekü'ye ait evin bahçesinde bulunan odunlukta bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanları ve alevleri gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.


Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın binaya sıçramadan söndürüldü. Yangında maddi hasar meydana gelirken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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