Odunluk yangında küle döndü

BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir evin bahçesinde bulunan odunlukta çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir evin bahçesinde bulunan odunlukta çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında, odunluk küle dönerken evde de hasar oluştu.

Yangın, saat 06.30 sıralarında Huzur Mahallesi, Papatya Caddesi'ndeki bir evin odunluk bölümünde çıktı. Alevleri fark eden ev sahipleri itfaiyeye haber verdi. Alevler kısa sürede eve de sıçradı. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında, odunluk küle dönerken, evde de hasar oluştu.Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz YILMAZ