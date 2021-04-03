Odunluk yangında küle döndü
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Odunluk yangında küle döndü

Demirören Haber Ajansı / Yavuz YILMAZ - Haberler | Güncel
Odunluk yangında küle döndü

BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir evin bahçesinde bulunan odunlukta çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir evin bahçesinde bulunan odunlukta çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında, odunluk küle dönerken evde de hasar oluştu. 

Yangın, saat 06.30 sıralarında Huzur Mahallesi, Papatya Caddesi'ndeki bir evin odunluk bölümünde çıktı. Alevleri fark eden ev sahipleri itfaiyeye haber verdi. Alevler kısa sürede eve de sıçradı. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında, odunluk küle dönerken, evde de hasar oluştu.Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.


Odunluk yangında küle döndü
Odunluk yangında küle döndü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz YILMAZ

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