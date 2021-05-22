Son dakika: Odunluk görünümlü gizli bölmede silah ve tüfek ele geçirildi
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Son dakika: Odunluk görünümlü gizli bölmede silah ve tüfek ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı / Vedat Yunus İkizoğlu - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberlerine göre Odunluk görünümlü gizli bölmede silah ve tüfek ele geçirildi Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde KOM ve Narkotik ekiplerince 13 farklı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda yapılan aramada seccadenin arasına saklanmış Metamfetamin ele geçirildi.

Odunluk görünümlü gizli bölmede silah ve tüfek ele geçirildi

KASTAMONU - Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde KOM ve Narkotik ekiplerince 13 farklı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda yapılan aramada seccadenin arasına saklanmış Metamfetamin ele geçirildi. Ayrıca odunluk görünümlü dolap ve gizli bölmelerde silah ve tüfek yakalanırken, 7 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Taşköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, daha önceden belirlenen 13 ayrı ikamete eş zamanlı operasyon düzenlendi. Çok sayıda polisin görev aldığı operasyonda adreslerde arama yapıldı. Yapılan aramada seccadenin arasına saklanmış halde 14,57 gram Metamfetamin yakalandı. Ayrıca polis ekipleri, evlerin gizli bölmeleri ile odunluk görünümü verilen alanlarda yaptıkları aramada da 3 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet tüfek, 41 adet sentetik ecza ve 16 adet fişek ele geçirdi. Olayla ilgili olduğu düşünülen 7 şüpheli şahıs hakkında ekipler, adli ve idari işlem yaptı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Son dakika: Odunluk görünümlü gizli bölmede silah ve tüfek ele geçirildi
Son dakika: Odunluk görünümlü gizli bölmede silah ve tüfek ele geçirildi
Son dakika: Odunluk görünümlü gizli bölmede silah ve tüfek ele geçirildi
Son dakika: Odunluk görünümlü gizli bölmede silah ve tüfek ele geçirildi
Son dakika: Odunluk görünümlü gizli bölmede silah ve tüfek ele geçirildi
Son dakika: Odunluk görünümlü gizli bölmede silah ve tüfek ele geçirildi
Son dakika: Odunluk görünümlü gizli bölmede silah ve tüfek ele geçirildi
Son dakika: Odunluk görünümlü gizli bölmede silah ve tüfek ele geçirildi
Son dakika: Odunluk görünümlü gizli bölmede silah ve tüfek ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Vedat Yunus İkizoğlu

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