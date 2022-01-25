ODUNLARI TUTUŞTURURKEN DÖKÜLEN TİNER PARLADI 4 YARALI - Haberler
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ODUNLARI TUTUŞTURURKEN DÖKÜLEN TİNER PARLADI 4 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ŞANLIURFA'da, bir tamirhanede tiner dökerek odunları tutuşturmaya çalışan 4 işçi, yüz ve ellerinden yaralandı.

EVREN, ANKARA (DHA) - ŞANLIURFA'da, bir tamirhanede tiner dökerek odunları tutuşturmaya çalışan 4 İşçi, yüz ve ellerinden yaralandı.

Olay, Evren Sanayi Sitesi'ndeki bir oto tamirhanesinde meydana geldi. Soğuk hava nedeniyle ısınmak isteyen işçiler, bir tenekeye odun koyup yakmak istedi. Bir işçi de tutuşması için odunların üzerine tiner döktü. Dökülen tinerin parlaması ile 4 işçi yüz ve ellerinden yaralandı. Yaralanan 4 işçi, çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

ODUNLARI TUTUŞTURURKEN DÖKÜLEN TİNER PARLADI 4 YARALI

ODUNLARI TUTUŞTURURKEN DÖKÜLEN TİNER PARLADI 4 YARALI

ODUNLARI TUTUŞTURURKEN DÖKÜLEN TİNER PARLADI 4 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Evren, işçi, Güncel, Haber

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