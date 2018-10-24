Odunculara Fırıncı Darbesi

Gaziantep'te tepsi yemeklerinin ve tırnaklı ekmeklerin pişirildiği taş fırınların doğalgaza geçmesi ile birlikte oduncu esnafı zor günler yaşıyor.

Son dönemlerde yaygınlaşan doğalgaz kullanımı nedeniyle eski taş fırınlar yerini doğalgaz fırınlarına bıraktı. Doğalgaz kullanan fırınlar odun satıcılarına büyük darbe yiyen fırıncılar, henüz beklenen kışın gelmemesi nedeniyle de ikinci bir darbe yedi. İşleri azalan esnaflar kömür satışları ile endeksli olarak satılan odunun hem fiyatının da artmasından yakınıyor. Odunun elde kaldığını belirten esnaf, bir önceki yıla göre satışların yarı yarıya azaldığını da kaydetti.

Tonu 750 TL

Gaziantep Kömürcüler ve Oduncular Sitesindeki en büyük esnaflardan biri olan Murat Kurt, odunun fiyatının geçen seneye göre yüzde 25 arttığını belirterek, geçen sene tonu 550 TL olan odun bu yıl yaklaşık 750 TL'den satıldığını söyledi. Kurt, "Fırıncılar mesela odun kullanıyorlardı. Bu yıl doğalgaz sistemine geçen oldukça fazla. Bunun yanı sıra lokantalarda doğalgaz sistemine geçtiler. Bu durumda bizim işlerimizi etkiledi" dedi.

Odun ve Kömür esnafı olan Murat Kurt, geçen yıla oranla işlerinin yüzde 50 oranında düştüğünü kaydetti. Kurt,"Geçen yıla göre işlerimiz yüzde 50 oranında düştü. Pahalı olduğundan ve alım gücü azaldığından vatandaşlarımız alamıyorlar. Biz bu odunları Mersin ve Adana bölgesinden alıyoruz. Oradaki büyük sunta atölyelerinden alıyoruz" şeklinde konuştu.

Öte yandan bu yıl işlerden ümitli olmadıklarını belirten esnaf Murat Kurt,"Devletin kömür dağıtımları, doğalgaz kullanımı ve hava şartları derken işlerden fazla ümidiz kalmadı" diye konuştu. - GAZİANTEP