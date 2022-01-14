ÖDÜNÇ OTOMOBİLE SAHTE PLAKA TAKIP BENZİN ALDI; PARASINI ÖDEMEDEN KAÇTI

ÇEKMEKÖY'de M.A. isimli şüpheli, arkadaşından emanet aldığı otomobile sahte plaka taktı. Akaryakıt istasyonuna giderek depoyu doldurtan şüpheli, benzin parasını ödemeden kaçtı.

Çekmeköy, Çatalçeşme Mahallesi'nde 26 Aralık 2021'de bir kişi, park halindeki otomobilin plakasını çalarak kaçtı. Araç sahibi plakasının olmadığını fark edince durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri, çalınan plakanın bir gün sonra farklı bir araca takıldığını, bu araçla akaryakıt istasyonundan benzin alındığını ve alan kişinin parayı ödemen gittiğini tespit etti. Polis ekipleri, aracın gerçek plakasını belirledikten sonra sahibi H.T'in evine operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan H.T. aracı arkadaşı M.A'ya verdiğini söyledi. Polis ekipleri, M.A'yı da gözaltına aldı. 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Şüpheliler adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı