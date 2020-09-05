Ödünç Evi, paylaşma ve dayanışma ruhunu yaşatıyor Ödünç Evi, paylaşma ve dayanışma ruhunu yaşatıyorİSTANBUL, (DHA) ? ESENLER 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde kurulan Ödünç Evi sayesinde dayanışma ruhu yaşatılıyor.

Ödünç Evi, paylaşma ve dayanışma ruhunu yaşatıyor

İSTANBUL, (DHA) ? ESENLER 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde kurulan Ödünç Evi sayesinde dayanışma ruhu yaşatılıyor. Vatandaşlar, evlerinde unuttukları eşyaları buradan ödünç alarak çıkarken geri bırakıyorlar. 7'den 70'e her insanın ihtiyaç duyduğu eşyaların ödünç verildiği ev, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

Esenler 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde kurulan Ödünç Evi, vatandaşların evlerinde unuttukları eşyaları onlara ödünç veriyor. Uçurtmalar, hamaklar, toplar, masa ve tabure gibi eşyalar ödünç verilirken; iade alınan eşyaların temizliğine özen gösteriliyor. Alınan eşyalar dezenfekte edildikten sonra bir gün bekletilerek vatandaşların hizmetine sunuluyor. Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'da Ödünç Evi'ne gelerek açıklama yaptı. Hafta sonları 20-25 bin kişinin ziyaret ettiği 15 Temmuz Millet Bahçesi'ne gelen vatandaşlar, Ödünç Evi'ne yoğun ilgi gösteriyor.

BAŞKAN GÖKSU: 'İHTİYAÇ DUYULAN EŞYALARI ÖDÜNÇ VERİYORUZ'

Ödünç Evi'ni ziyaret eden Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, 'Burası İstanbul'un en büyük Millet Bahçesi'nden bir tanesi. Hafta sonları ortalama 20-25 bin arası insanın ziyaret ettiği bir millet bahçesi. Zaman zaman fark ettik ki, insanların acil yardıma ihtiyaçları olan noktalar oluşuyor. Mesela telefonunun şarjı bitiyor. Mesela çocuğun topu patlıyor, yeni bir topa ihtiyacı var. Bisikleti bozuluyor, bisiklet tamircisine ihtiyacı var, kendi getirdiği sergisinin üzerine bir şey dökülüyor, ona ihtiyacı oluyor. Bizlerde bu durumdaki vatandaşlarımızın tekrar evlerine gidip gelmelerine gerek olmasın dedik. 7'den 70'e bir insanın piknik alanında nelere ihtiyaç duyacağını düşünerek vatandaşlarımıza ödünç olarak vereceğimiz bir tezgah açtık buraya. Burada neye ihtiyacı varsa veriyoruz. Alıyor, kullanıyor, geri getiriyor. Bunu yaparken pandemi süreci dolayısıyla bir ürünü aldıktan sonra dezenfekte ederek ertesi gün veriyoruz. Burada vatandaşlarımızın taburesi kırıldı, tabure veriyoruz' şeklinde konuştu.

'DAYANIŞMA RUHUNU SERGİLİYORUZ'

Ödünç Evi'nin dayanışma ruhunu yaşattığını belirten Başkan Göksu, 'Burada futbol, voleybol ve basketbol oynanıyor. Çocuklar da bunlar için top istiyorlar. Bazen ufak oyuncaklar istiyorlar. Bunları evden getirmiş olanlar oynarken diğer çocuğun da bakmamasını sağlıyor. Onu görüp özenen birçok gelip alarak oynuyor. İşin özeti, dayanışmayı hem de tasarrufu öğretmektir. Bir ürünü kullanıp iade ederek başkasının kullanmasını sağlayarak arkadaşıyla paylaşmayı ve arkadaşıyla dayanışmayı öğreniyor çocuklar. Diğer taraftanda kendi günübirlik hayatımızda da insanlar ihtiyaç duyduklarında onlara ödünç vermemiz gereken, paylaşmamız gereken bir takım değerlerin olduğunu da öğretmiş oluyoruz. Burası bir taraftan fiziki ihtiyaçları karşılarken, diğer taraftan da birbirimizle dayanışma ruhunu da sergilemiş oluyoruz' diye konuştu.

SEVİM: 'ÖDÜNÇ ALDIĞIM TOPLA OYUN OYNADIM'

Ödünç aldığı topla voleybol oynadığını söyleyen 11 yaşındaki Elif Sevim, 'Bugün Ödünç Evi'nden aldığım topla voleybol oynadım. Evde bir şey unuttuğumuzda buradan alıp akşam geri veriyoruz. Adımı söyleyip numara vererek alıyorum ihtiyacım olan şeyleri. Ödünç Evi'nde zeka oyunları vardı. Uçurtmalar vardı. Benim boyum kısa ama voleybolu oynayabiliyorum' dedi.

Kaynak: DHA