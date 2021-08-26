Odun yüklü traktör uçuruma yuvarlandı, sürücü araçtan atlayarak kurtuldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Odun yüklü traktör uçuruma yuvarlandı, sürücü araçtan atlayarak kurtuldu

Odun yüklü traktör uçuruma yuvarlandı, sürücü araçtan atlayarak kurtuldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Elazığ'da odun yüklü traktör, freninin boşalması sonucu kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı.

Elazığ'da odun yüklü traktör, freninin boşalması sonucu kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücü son anda traktörden atlayarak kurtuldu.

Kaza, Baskil ilçesine bağlı Aydınlar köyü Keçili mezrası Şeytan Deresi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tarlasından evine döndüğü öğrenilen Hayrettin Sozak yönetimindeki plakası öğrenilemeyen traktör, freninin boşalması sonucu kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Kazada kendini traktörden atan sürücü yara almadan kurtuldu.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Odun yüklü traktör uçuruma yuvarlandı, sürücü araçtan atlayarak kurtuldu
Odun yüklü traktör uçuruma yuvarlandı, sürücü araçtan atlayarak kurtuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Traktörden düşen torununu fark edemedi, üzerinden geçti
Traktörden düşen torununu fark edemedi, üzerinden geçti
Jandarma, kazada ölen otomobilin sürücüsünün çalan telefonundan acı haberi verdi
Jandarma, kazada ölen otomobilin sürücüsünün çalan telefonundan acı haberi verdi
Motosiklet sürücüsünün feci sonu! Cansız bedeni sıkıştığı yerden vinç yardımıyla çıkarıldı
Motosiklet sürücüsünün feci sonu! Cansız bedeni sıkıştığı yerden vinç yardımıyla çıkarıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Hamid Karzai Meral Akşener Zeynep Gül Yılmaz
Magazin Demet Akalın Deniz Akkaya Burcu Biricik Didem Arslan Yılmaz
Spor Marcao Ali Koç Mesut Özil Burak Elmas Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Odun yüklü traktör uçuruma yuvarlandı, sürücü araçtan atlayarak kurtuldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.8.2021 21:59:26. #1.15#

title