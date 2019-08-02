Odun yüklü TIR, eve çarptı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan odun yüklü TIR, yol kenarındaki eve çarparak, devrildi. Evin bir bölümünün kullanılamaz hale geldiği kazayı TIR sürücüsü, hafif sıyrıklarla atlattı.

Kaza, sabah saatlerinde, Bursa- Ankara yolu Kulaca kavşağında meydana geldi. Bozüyük yönünden İnegöl'e giden Enver Akkuş (38) yönetimindeki 64 AAK 865 plakalı TIR, kontrolden çıkıp, yol kenarındaki eve çarparak, devrildi. TIR'ın dorsesinde bulunan odunlar, yola ve evin üzerine devrildi. Evin bir bölümünün kullanılamaz hale geldiği kazayı sürücü Akkuş, hafif sıyrıklarla atlattı. Büyük gürültüyle uyandıklarını belirten ev sahibi Cemal Kabil, "TIR'ın evimize doğru devrildiğini gördüm. Sürücü TIR'ın içinde sıkışmıştı, onu kurtardım. Evimizde büyük hasar meydana geldi" dedi



Kaynak: DHA