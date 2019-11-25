Odun yüklü römork devrildi: 3 yaralı
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Odun yüklü römork devrildi: 3 yaralı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde odun yüklü traktör römorkunun devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

25.11.2019 09:47 | Son Güncelleme: 25.11.2019 09:52
Odun yüklü römork devrildi: 3 yaralı

'ın ilçesinde odun yüklü traktör römorkunun devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Mahallesi kırsalındaki orman yolunda seyir halinde olan traktörün, yolun engebeli olması nedeniyle odun yüklü römorku devrildi.


Meydana gelen kazada römorkun üzerinde bulunan Hakan Türkoğlu, İsmail Şali ve Yavuzhan Şali yaralandı.


Olay yerine gelen ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
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