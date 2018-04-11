Odun Yüklü Kamyonetin Tehlikeli Yolculuğu

Odun Yüklü Kamyonetin Tehlikeli Yolculuğu

Sivas’ta kasasına aşırı odun yüklenen bir kamyoneti trafikte görenler şaşırdı.

Odun Yüklü Kamyonetin Tehlikeli Yolculuğu

Sivas'ta kasasına aşırı odun yüklenen bir kamyoneti trafikte görenler şaşırdı.

Kızılırmak Mahallesi Kemalettin İbn-ü Hümam Caddesi üzerinde trafikte ilerleyen bir kamyonet görenleri şaşırttı. Aşırı odun yüklü olduğu görülen kamyonet tehlikeye aldırış etmeden trafikte seyretti. Kamyoneti gören sürücüler o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti. Uzun süre cadde üzerinde seyreden kamyonetin yolculuğu herhangi bir kaza yaşanmadan sona erdi. - SİVAS

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