Odun yüklü kamyonet alev topuna döndü

Odun yüklü kamyonet alev topuna döndü Bursa'nın İznik ilçesinde odun yüklü bir kamyonet alev aldı.

Odun yüklü kamyonet alev topuna döndü

BURSA - Bursa'nın İznik ilçesinde odun yüklü bir kamyonet alev aldı. Alev topuna dönen araç itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Olay, Bursa'nın İznik ilçesi Bursa Yolu'nda gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre A.E., idaresindeki odun yüklü kamyonet, bilinmeyen bir sebepten dolayı alev aldı. Aracının yandığını fark eden sürücü A.E., durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangın yaklaşık yarım saat süren müdahalenin ardından söndürülürken, kamyonet kullanılamaz hale geldi. Jandarma ekipleri, yangına ilişkin soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET BULDU