Odun yüklü kamyonet ağaca çarptı: 1'i ağır 3 yaralı

16.01.2020 16:54 | Son Güncelleme: 16.01.2020 17:01

Samsun'da odun yüklü kamyonetin yoldan çıkarak ağacı çarptığı kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.



Kaza, Çarşamba-Ayvacık karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çarşamba istikametine ilerleyen Hayrettin M.'nin kullandığı 55 HK 014 plakalı odun yüklü kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yol kenarındaki ağaçlık alanda bir ağaca çarptı. Aracın ön kısmının hurdaya döndüğü kazada sürücü Hayrettin M. ile Hüseyin S. ve Hüseyin A. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkartıldıktan sonra ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Hüseyin S.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA