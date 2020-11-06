Odun ve kömür sobaları değerini koruyor
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Odun ve kömür sobaları değerini koruyor

06.11.2020 12:08 | Son Güncelleme: 06.11.2020 12:13
Odun ve kömür sobaları değerini koruyor

Kış aylarının sert geçtiği Yozgat'ta odun ve kömür sobalarından vazgeçilmiyor.

Kış aylarının sert geçtiği Yozgat'ta odun ve kömür sobalarından vazgeçilmiyor.

Yozgat'ta etkisini gösteren soğuk ve yağışlı hava, soba satışlarını artırdı. Özellikle kırsal kesimde yaşayan vatandaşlar, soğuktan korunmak için yine sobayı tercih etti. Her keseye uygun sobaların bulunduğu Tol Çarşı'da soba satan esnaf, yaklaşan kış aylarında vatandaşın sobaya olan ilgisinin arttığını söyledi.

Sobalar, özelliklerine ve kalitesine göre 250 ila 800 lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunuluyor.

Geçen yıla oranla bu yıl soba satışlarının iyi olduğunu belirten esnaf Murat Doğan, taleplere yetişemediklerini söyledi. Doğan, son 15 gün içinde 100 soba sattıklarını ifade ederek, "Satışlar bu sene çok hızlı başladı. 100 sobayı 15 gün içerisinde bitirdik. Fabrikalara soba talebimizi ilettik ama bulamıyoruz. Bayağı ileri bir tarihe gün veriyorlar. Hareketli bir sezon geçiriyoruz, yok satıyoruz. Doğalgazın yüksek olması ve kış mevsiminin sert geçmesi nedeniyle doğalgaz kullanan vatandaşlar dahi sobayı tercih ediyor. Sobalar kalitesine ve özelliklerine göre 250 ila 800 lira arasında değişiyor" dedi. - YOZGAT

Odun ve kömür sobaları değerini koruyor
Odun ve kömür sobaları değerini koruyor
Odun ve kömür sobaları değerini koruyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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