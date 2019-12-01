Odun toplamaya çıkan yaşlı adamın cesedi bulundu

01.12.2019 15:35 | Son Güncelleme: 01.12.2019 15:36

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde evinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan yaşlı kişinin cesedine ulaşıldı.

Kırsal Osmaniye Mahallesi'nde dün odun toplamaya giden Necip Sevim'in (83) eve dönmemesi üzerine ailesi jandarmaya kayıp ihbarında bulundu.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Nilüfer Arama Kurtarma (NAK), ANDA, AKUT Arama Kurtarma Derneği ile İHH ekipleri sevk edildi.

Bölgede dün akşama doğru yaklaşık 70 kişinin katıldığı arama çalışmaları, Osmaniye Mahallesi ile çevresindeki ormanlık alanda sabaha kadar devam etti.

Ekipler, yaşlı adamın Göktaş mevkisindeki patika yolun kenarında, dik yamacın alt kısmında hareketsiz olduğunu gördü. Yaklaşık 50 metre aşağıya düştüğü belirlenen Sevim'in hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Ceset, Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Kaynak: AA