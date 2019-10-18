Odun talaşının altına gizlenmiş 254 kilogram esrar ele geçirildi
Şanlıurfa'da odun talaşının altına gizlenmiş 254 kilo 200 gram esrar ele geçirildi.
Şanlıurfa'da odun talaşının altına gizlenmiş 254 kilo 200 gram esrar ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu getirileceğini belirledi. Bu kapsamda, kent girişinde yapılan kontrolde odun talaşı yüklü kamyonet durduruldu.
Araçta özel eğitimli dedektör köpekle yapılan aramada, talaşların altına gizlenmiş 254 kilo 200 gram esrar bulundu.
Polis, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.