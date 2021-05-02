Odun sirkesi online panelde katılımcılara anlatıldı

Düzce Üniversitesi, odun sirkesinin eldesi ve uygulama alanlarına ilişkin online panele ev sahipliği yaptı.

Düzce Üniversitesi, odun sirkesinin eldesi ve uygulama alanlarına ilişkin online panele ev sahipliği yaptı.

Panelin moderatörlüğünü, Düzce Üniversitesi Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörlüğü ve Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜBİT) Müdürü ve aynı zamanda Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörü Doç. Dr. Uğur Hasırcı yaptı.

Üniversite öncülüğünde devam edecek

Odunu ve tarımsal atıkların odun kömürüne dönüştürülmesinde kullanılan proliz işleminin bir yan ürünü olan odun sirkesinin yüksek asiditesi olduğunu söyleyen Hasırcı, etanol ve fenol içermesi nedeniyle bakteri öldürücü özelliği bulunduğunu, bu özelliği nedeniyle tarımdan gıdaya, kozmetikten ilaç sektörüne kadar çok geniş bir uygulama alanına sahip olduğunu belirtti.

Son yıllarda odun sirkesinin kullanım oranının giderek arttığını belirten Hasırcı, dünya genelinde de odun sirkesinin ve odun sirkesi içeren ürünlerin üretimi ve özellikle de ruhsatlandırılmasına ilişkin hem üniversiteler, hem de kamu otoriteleri nezdinde çalışmalar yapılması gerektiğini vurguladı. Düzenlenen panelin sanayicilere, çiftçilere ve odun sirkesi üreticilerine yönelik olduğunu belirten Doç. Dr. Uğur Hasırcı, takip eden aşamalarda kamu otoritelerinin de sürece dahil edilerek bu stratejik ürünün üretilmesi ve ruhsatlandırılmasına ilişkin çalışmaların Düzce Üniversitesi öncülüğünde devam edeceğinin altını çizdi.

Firma yetkilileri odun sirkesi detaylarını anlattılar

Düzce'de üretim yapan firma temsilcileri de odun sirkesinin uygulama alanlarını dile getirerek, odun sirkesinin uluslararası kalite parametrelerini açıkladı. Firma yetkilileri ayrıca odun sirkesi üretim modelleri ve maliyetleri hakkında da katılımcılara bilgiler verdi. Panele katılan çiftçi Niyazi Cin, başta avokado, çilek ve limon olmak üzere birçok üründe pestisit olarak odun sirkesini denediğini belirtti ve elde ettiği sonuçları katılımcılar ile paylaştı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı