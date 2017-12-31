Odun satıcılarını önce döviz, ardından gelmeyen kış vurdu



GAZİANTEP - Artan döviz kuru sebebiyle ton fiyatı yükselen odunun, mevsim normallerinin üzerindeki hava sıcaklığı nedeniyle satışlarında azalma olduğunu belirten Güneydoğulu odun satıcıları, umutlarının kar yağışı olduğunu ifade etti.

Güneydoğu'da beklenen kış koşullarının gelmemesi ve artan döviz kurları nedeniyle odunun ton fiyatının yükselmesi satışları durma noktasına getirdi. Gaziantep Kömürcüler ve Oduncular Sitesindeki esnaf, büyük umutlarla doldurdukları depolarındaki odunlarının yarısını bile satamadıklarını söyledi. Odun satıcıları, özellikle kereste kıtlığından dolayı odunun fiyatının geçen seneye göre daha yüksek olduğunu belirtti. Oduncular, havaların da mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve doğalgaz kullanımın artmasından dolayı odun satışının durma noktasına geldiğini ifade etti. Odun satıcısı Mehmet Murat Öztürk, doğalgazın yaygınlaşması ve döviz kurundaki artış nedeniyle zor günler geçirdiklerini belirterek, beklenen mevsim koşullarının henüz gelmemesinin de işleri tamamen durma noktasına getirdiğini kaydetti. Öztürk, "Havalar bu sene daha tam soğumadı. Doğalgaz yaygınlaşıyor dolayısıyla odun satışı bundan etkileniyor. Sektör durma noktasına geldi" dedi.

Bu sene kereste kıtlığının yaşandığını da söyleyen Öztürk, "Bu sene kereste kıtlığı yaşanıyor. Beklenen kış havası da daha gelmedi. Bu durum satışlarımızı durma noktasına getirdi. Vatandaşlar oduna rağbet göstermiyor. Odunun bu yılki ton fiyatı 700-750 TL arasında değişiyor" diye konuştu.