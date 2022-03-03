Odun kırmaya çıktı, ağır yaralı halde bulundu

ADANA'da odun kırmak için evinin bahçesine çıkan Suriye uyruklu Abdulkadir el Casim (32), yakınları tarafından yerde kanlar içinde yaralı halde bulundu. Hastaneye kaldırılan ve durumu ağır olan Casim'in nasıl yaralandığının belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Olay, gece saatlerinde merkez Yüreğir ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesiyle tek katlı müstakil evde yaşayan Abdulkadir el Casim, gece odun kırmak için bahçeye çıktı. Casim'in bir süre sonra içeriye girmediğini fark eden yakınları, bahçeye çıktıklarında Casim'i yerde kanlar içinde yatar halde buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi gönderildi. İlk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan ve yoğun bakım ünitesine alınan Casim'in durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri de, Casim'in nasıl yaralandığını belirlenmek için soruşturma başlattı.