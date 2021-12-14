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Odun kesmek isterken kolunu kesti

Odun kesmek isterken kolunu kesti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ankara'nın Bala ilçesinde evinin bahçesinde hızar makinesinde odun keserken kolunu kesen bir kişi, Konya'nın Kulu İlçe Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

ANKARA (İHA) - Ankara'nın Bala ilçesinde evinin bahçesinde hızar makinesinde odun keserken kolunu kesen bir kişi, Konya'nın Kulu İlçe Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, Ankara'nın Bala ilçesinde Derekışla Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinin bahçesindeki kuru odunları kesmeye çalışan Kazım Ş. (60) hızar makinasının kontrolünü kaybetmesi sonucu sol kolundaki arter damarı kesti. Çevredeki komşularının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan Kazım Ş., Kulu İlçe Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazım Ş. hastanedeki müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildiği öğrenildi. - KONYA

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