Odun keserken kalp krizi geçirip öldü BARTIN'ın Amasra ilçesinde, Osman Günenç (71) odun keserken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

BARTIN'ın Amasra ilçesinde, Osman Günenç (71) odun keserken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Amasra Hatipler köyünde meydana geldi. Osman Günenç motorlu testere ile odunları kestiği sırada bir anda yere yığıldı. Osman Günenç'i yerde gören yakınları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Günenç'in yaşamını yitirdiğini tespit etti. Yapılan incelemede Günenç'in kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği tespit edilirken, cesedi otopsi için morga kaldırıldı.

Kaynak: DHA