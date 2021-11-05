Odun keserken düşen kadın yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Odun keserken düşen kadın yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Odun keserken düşen kadın yaralandı

Karabük merkeze bağlı Cumayanı köyünde ağaç kesimi yaptığı sırada dengesini kaybederek çukura düşen kadın yaralandı.

KARABÜK (İHA) - Karabük merkeze bağlı Cumayanı köyünde ağaç kesimi yaptığı sırada dengesini kaybederek çukura düşen kadın yaralandı.

Olay, Cumayanı Armağan Mahallesi mevkiinde ormanlık alanda meydana geldi. Ümran Demirkır isimli kadın odun kesimi yaparken dengesini kaybederek çukur bir alana düştü. Düşme sonucu yaralanan kadından haber alamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Arama çalışmalarına başlayan ekipler AFAD ve UMKE ekiplerinden yardım istedi. Ekiplerin saatlerce aramasının ardından yaralı olarak bulunan kadına ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Yaklaşık 1 kilometre sedye ile ambulansa taşınan yaralı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. - KARABÜK

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title