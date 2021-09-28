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Odun fiyatları yükseldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Odun fiyatları yükseldi

Odun fiyatları, geçen seneye göre yüzde 40 ila 50 arasında değişen oranlarda arttı.

Odun fiyatları, geçen seneye göre yüzde 40 ila 50 arasında değişen oranlarda arttı.

Kış mevsiminin yaklaşmasıyla beraber odun fiyatlarına zam yapıldı. Geçen sene odunun ton fiyatı ortalama bin lira iken, bu yıl ise bin 400 liraya kadar çıktı.

Oduncular hem kendilerinin hem de tüketicilerin durumdan olumsuz etkilendiğini söyledi. Kömürcü Vakkas Kasım "Geçen seneye göre yüzde 40 ila yüzde 50 bir zam oldu. "Geçen yıl satış fiyatımız bin lira iken bu yıl bin 400 liraya kadar çıktı" dedi. - GAZİANTEP

Odun fiyatları yükseldi

Odun fiyatları yükseldi

Odun fiyatları yükseldi

Odun fiyatları yükseldi

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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Haber: Odun fiyatları yükseldi - Haberler Ekonomi
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