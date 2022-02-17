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Odun deposundaki yangın geceyi aydınlattı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Odun deposundaki yangın geceyi aydınlattı

Muğla'nın Milas ilçesinde odun deposunda çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Milas ilçesinde odun deposunda çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Eğridere Mahallesi'nde yer alan bir odun deposunda gece saat 02.00 sıralarında yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramasının ardından olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Milas Grup Amirliği Ekipleri sevk edildi. Ekiplerinin müdahalesiyle ilk etapta kontrol altına alınan yangın daha sonra yoğun bir mücadele ile söndürüldü. Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ederken yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - MUĞLA

Odun deposundaki yangın geceyi aydınlattı

Odun deposundaki yangın geceyi aydınlattı

Odun deposundaki yangın geceyi aydınlattı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Büyükşehir Belediyesi, 112 Acil Çağrı, Yangın, Muğla, 3. Sayfa, Haberler

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