Odun deposu yangını eve sıçramadan söndürüldü
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Odun deposu yangını eve sıçramadan söndürüldü

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir evin odun deposunda çıkan yangın eve sıçramadan söndürüldü.

09.01.2020 14:18 | Son Güncelleme: 09.01.2020 14:24
Odun deposu yangını eve sıçramadan söndürüldü

'in ilçesinde bir evin odun deposunda çıkan yangın eve sıçramadan söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre, yangın Kavlaklar Mahallesinde gece yarısı meydana geldi. V.Ö.'ye ait olan evin bahçesindeki odun deposunda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına Edremit ve Altınoluk ile Güre Müfreze Grup Amirliği ekipleri müdahale etti. Mahalle sakinlerinin büyük korku yaşadığı yangın, itfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesi ile 4 saate yakın süren mücadele sonrası söndürüldü. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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