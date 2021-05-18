Odun atıp bıraktıkları tandırda yangın çıktı
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Odun atıp bıraktıkları tandırda yangın çıktı

Odun atıp bıraktıkları tandırda yangın çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul Avcılar Firüzköy'de ekmek pişirmek için hazırlık yapan çiftin odun attıktan sonra bırakıp gittikleri tandırda yangın çıktı.

İstanbul Avcılar Firüzköy'de ekmek pişirmek için hazırlık yapan çiftin odun attıktan sonra bırakıp gittikleri tandırda yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken, olay ucuz atlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Avcılar Firüzköy Mahallesi Firüzköy Sokak'taki bir tandırda yangın çıktı. Cengiz Aycan ve eşi ekmek yapmak için tandırı yaktı. Aycan çifti, tandıra odun attıktan sonra tandırın karşısında kaldıkları binadaki evlerine çıktı. Komşuların bağırması üzerine cama çıkan Cengiz Aycan, alevleri gördü ve aşağı inerek hortumla yangını söndürmeye çalıştı. Kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yangını kısa sürede söndürdü.

"Bir kıvılcım yangına neden olmuş"

İki dakika içinde yangının çıktığını söyleyen Cengiz Aycan, "Sabah ekmek pişirmek için eşim geldi tandırı yaktı. Aradan iki dakika geçmeden komşular bağırdı. Ben ondan sonra indim; hortumlarla, kendi imkanlarımızla söndürmeye başladık. Fazla büyümeden söndürdük. Sürekli zaten tandır yaktığımız yerdir. Ekmek pişiriyoruz burada. Şimdiye kadar böyle bir şey hiç olmamıştı. Artık nasıl olduysa, içeriden fazla odun odun atmış, kıvılcımla olmuş. Komşular öyle söyledi. Komşular fark etti, ondan sonra ben cama çıktım. Alev bayağı bir büyümüş yani" dedi. - İSTANBUL

Odun atıp bıraktıkları tandırda yangın çıktı
Odun atıp bıraktıkları tandırda yangın çıktı
Odun atıp bıraktıkları tandırda yangın çıktı
Odun atıp bıraktıkları tandırda yangın çıktı
Odun atıp bıraktıkları tandırda yangın çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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