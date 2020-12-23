Ödüllü yazardan 'Dünyayı Bedavaya Kurtarın' çalışması

Aynı zamanda plastik kirliliğini kökten engellemek için kampanyalar yürüten City to See (Şehirden Denize) organizasyonunun kurucusu ve sözcüsü olan Natalie Fee, "Dünyayı Bedavaya Kurtarın" çalışmasında pek çok çevreci yöntem anlatıyor.

Aynı zamanda plastik kirliliğini kökten engellemek için kampanyalar yürüten City to See (Şehirden Denize) organizasyonunun kurucusu ve sözcüsü olan Natalie Fee, "Dünyayı Bedavaya Kurtarın" çalışmasında pek çok çevreci yöntem anlatıyor.

Salt Okur tarafından Türkçeye çevrilerek yayınlanan kitap, Fee'nin "Bu satırları okuyorsunuz; çünkü içinizde dünyanın kurtulmasına yardım etmek isteyen bir parça taşıyorsunuz..." sözleriyle başlıyor.

Selen Birce Yılmaz çevirisiyle yayınlanan eserde farklı istatistikler eşliğinde çevre için basit ama etkili ipuçları sunuluyor.

Çalışmada, özellikle çay demlemede tercih edilen su ısıtma makinelerinin yanlış kullanımından kaynaklı oluşan zararlara değinilirken, bunun çözüm yöntemlerinden de bahsediliyor.

Kahve posasının doğal böcek öldürücü, asit seven bitkiler için doğrudan gübre ve kötü koku giderici olarak kurtulabileceği anlatılan kitapta, su için kullanılan şişelerin de çevre açısından yol açtığı zararlara dikkat çekiliyor.

Eserde ayrıca, kablosuz interneti geceleri kapatarak arılara, antibakteriyel sıvı sabunların kullanımına son vererek martılara ve balıklara yaşama şansı verilebileceği, marketten ürünleri paketsiz alıp işlem görmemiş ürünler tercih edilebileceği, meyve sebze kabukları ve çekirdeklerin gübre yapılabileceği gibi konular ele alınıyor.

Kaynak: Hürriyet